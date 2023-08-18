Россия занимается пиратством, но она не способна на реальную блокаду Черного моря, - эксперт

Минобороны России опубликовало видео досмотра сухогруза Şükrü Оkan, который следовал в украинский порт Измаил на Дунае. Он проводился под дулами автоматов российских военных с патрульного корабля "Василий Быков". После досмотра судно продолжило движение в порт назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Йорука Ишыка, внештатного сотрудника Ближневосточного института в Стамбуле.

"Эта операция - по сути пиратство в международных водах Черного моря. У России нет никаких законных прав для ее проведения. Она имела место вне территориальных вод Турции, однако проводилась в ее исключительной экономической зоне", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что досмотр происходил в северо-западной части Чёрного моря, всего в 56–60 морских милях от Босфорского пролива. Это возмутительное нарушение международного права, а также неуважительным отношением к Турции и Болгарии.

"Но этот инцидент также показал нам, что Россия не обладает возможностью осуществлять блокаду в Черном море. Она опустилась до запугивания экипажей кораблей, выбрав в качестве своей цели небольшое малозначимое 80-метровое судно, которое шло под флагом Палау. Проведенная РФ операция не имеет никакого военного значения", - акцентировал эксперт.

По его словам, действия РФ были просто незаконным обыском под дулами автоматов – ведь никто не давал России право проводить такие действия на борту судна суверенной страны, следующего в порт другой суверенной страны.

"РФ этим ничего не добьется. Судоходство по направлению дунайских портов Украины продолжается бесперебойно. Эти выходки частично предназначены для российской внутренней аудитории, из-за неспособности России установить полноценную блокаду Черного моря. И россиянам приходится использовать свои малые патрульные корабли, поскольку если в северо-западную часть черноморской акватории войдут крупные корабли российского ВМФ, они тут же станут целью", - подчеркнул Ишык.

Напомним, ранее Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Несколько позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, который доставлял горючее российским группировкам в Украине и Сирии.

После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасны для судоходства.

В свою очередь генерал Сергей Кривонос заявил: то, что Украина развернула морской фронт и активизировала действия на море - мощный шаг, который держит в напряжении российские корабли, и теперь наша задача - сделать так, чтобы их корабли вообще не выходили из портов.