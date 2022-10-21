RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия заявила, что не готова "падать в бездну ядерной войны"

Фото: Анатолий Антонов, посол России в США (flickr.com/us-mission)
Автор: Артур Родивилов

Россия и США пока не стоят на грани ядерного конфликта, несмотря на максимальную напряженность.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Он считает, что ни в коем случае нельзя забывать уроки Кубинского ракетного кризиса.

"Я уверен, что, несмотря на все трудности, мы пока не достигли опасной грани падения в бездну ядерного конфликта", - сказал посол.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление не является блефом.

Также мы писали, что в Британии заявили о "серьезных последствиях" для России в случае ее применения ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерная война