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Россия заявила об атаке на военный аэродром в Новгородской области

Фото: в России пожаловались на атаку на аэродром в Новгородской области (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявила об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области. Оккупанты обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Как пишут россияне, беспилотник коптерного типа пытался атаковать военный аэродром. Дрон якобы сбили из стрелкового оружия.

Минобороны Россия заявляет, что в результате атаки вспыхнул пожар на стоянке самолетов, который вроде бы оперативно ликвидировали.

"Повреждения получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет", - пишут россияне.

При этом в сети публикуют фото, где много дыма. Как сообщают в сети, именно на аэродроме "Сольцы" расположены российские бомбардировщики Ту-22м3.

 

Атаки на корабли РФ

Как известно, в ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Минобороны Россия заявило об атаке морских дронов и обвинило Украину.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк ". По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут отремонтировать корабль.

Уже следующей ночью в районе Керченского пролива был атакован дронами крупный нефтяной танкер SIG, нагруженный топливом. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС Украины.

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