Россия заработала на экспорте металлопродукции в Евросоюз почти 4 млрд долларов

Согласно результатам исследования, по итогам января-июля 2023 г. Евросоюз сократил импорт металлургического сырья из России на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 3,24 млн т.

В частности, импорт стальных полуфабрикатов снизился на 40,8%, а металлолома – на 73%. В то же время импорт чугуна не только не уменьшился, но и вырос – причем на 25,3%.

"Санкции не предусматривают полного запрета поставок металлургической продукции из России. Российские компании могут продолжать экспортировать чугун и железорудное сырье без ограничений. А поставки стальных полуфабрикатов будут постепенно ограничиваться до вступления в силу полного запрета на импорт", - указывают аналитики.

Ожидается, что 12-й пакет санкций ЕС против России может быть представлен уже в октябре. По всей вероятности, он будет включать запрет на импорт российских алмазов, механизм использования прибыли от замороженных активов ЦБ РФ для помощи Украине, а также новые шаги по ограничению возможности России обходить санкции через третьи страны.

Таким образом, санкции ЕС против российского горно-металлургического комплекса остаются фрагментарными. Полностью запрещен импорт только готовой стальной продукции, в то время как возможности для поставок чугуна и железорудного сырья из России сохраняются без каких-либо ограничений, указывают аналитики.

Между тем, продукция украинского ГМК может постепенно замещать на европейском рынке аналогичный российский, и даже в текущих условиях Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на европейский рынок на $74 млн ежемесячно.

"Максимальный потенциал наращивания экспорта украинского чугуна и железной руды намного больше (около $230 млн ежемесячно). Однако для его достижения нужно, чтобы оставшиеся на подконтрольной территории метпредприятия смогли вернуться к довоенным уровням производства", - резюмировали в GMK Center.