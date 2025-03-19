RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 72 из 145 дронов во время атаки РФ по Украине 19 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 19 марта устроила комбинированную атаку ракетами и дронами по Украине. ПВО работала в 12 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 19 марта (с 19.00 18 марта) противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Цели оккупанты запускали с шести направлений - Брянск, Орел, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили военные.

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Кроме того, 56 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.

 

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКиевская областьДнепропетровская областьСумская областьПВОВойна в УкраинеОбстрелы КиеваДрони