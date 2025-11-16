ua en ru
Война в Украине

Россия запустила по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза ударов

Воскресенье 16 ноября 2025 20:33
Россия запустила по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза ударов Фото: вражеские дроны в одно время были зафиксированы сразу в пяти областях Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне вечером, 16 ноября, снова атакуют Украину ударными беспилотниками. Военные фиксируют дроны уже в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, российские беспилотники фиксировались в течение дня на севере, востоке и юге Украины. Однако это были более единичные случаи.

Уже вечером, по состоянию на 19:56, Воздушные силы ВСУ заметили дроны сразу в пяти регионах. В частности:

  • дроны с юга Сумской области летели на Полтавскую;
  • БпЛА в Полтавской области летели в направлении населенного пункта Решетиловка;
  • на севере Запорожской области были зафиксированы беспилотники курсом на Горняцкое;
  • дроны на юге Харьковской области двигались на Днепропетровскую;.
  • на востоке Харьковщины летели на Изюм и Лозовую;
  • на западе Донецкой области держали курс на запад.

Кроме того, уже в 20:23 был зафиксирован дрон в направлении Сум с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:30 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.Россия запустила по Украине &quot;Шахеды&quot;: для каких областей есть угроза ударов

Атаки РФ по Украине

Напомним, в ночь на 16 ноября россияне тоже пытались атаковать Украину, применяя для ударов одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 176 ударных беспилотников "Шахед" и других типов.

По состоянию на 9 утра, силы ПВО Украины сбили и подавили 139 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время, несмотря на работу противовоздушной обороны, было зафиксировано попадание 37 дронов на 14 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Российская Федерация Война в Украине Дрони
Новости
