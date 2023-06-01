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Россия запустила очередную ИПСО по Украине: что придумала на этот раз

Фото: Россия запустила очередную ИПСО о якобы разрушении энергетической инфраструктуры Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация прибегла к очередной информационно-психологической операции против Украины. На этот раз распространяет сообщения о якобы "разрушенной энергетической инфраструктуре".

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

"Россияне поставили на рекламу сообщение о том, что вражеские ракеты и дроны "разрушили энергетическую инфраструктуру в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях", - отмечает пресс-служба.

Враг рассказывает о якобы обесточенных сотнях поселков и отсутствующем ПВО, однако их слова не имеют ничего общего с реальностью. Сегодня все украинцы имеют электроэнергию. Проблемы со светом возникают только у жителей приграничных и прифронтовых областей, ведь из-за постоянных обстрелов там труднее ремонтировать сети облэнерго.

Силы противовоздушной обороны отлично выполняют свою работу, уничтожают большинство ракет и дронов, которые враг применяет против Украины.

"Согласно имеющимся у нас данным, вражеская пропаганда активно распространяет ИПСО через традиционно пустую страницу под названием Newsruva. По данным Центра стратегических коммуникаций, кампания была запущена 31 мая, а фейковую страницу создали 20 апреля", - добавляет пресс-служба.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины

С осени 2022 года российские войска длительными месяцами пытались обесточить Украину, истощая ее энергосистему регулярными обстрелами. Разной степени повреждений получили все тепловые электростанции страны, а также несколько гидроэлектростанций. Все же, несмотря на массированные атаки, врагу так и не удалось погрузить страну в блэкаут.

Сегодня же сети облэнерго больше всего страдают в приграничных и прифронтовых областях. Питание потребителей восстанавливается при условии безопасной ситуации

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