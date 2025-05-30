Россия запретила мемы, где Путин похож на Гитлера: шутки приравняли к терроризму

Кировский районный суд Омска признал запрещенными в России двенадцать страниц на сайтах, где размещены изображения, сравнивающие Путина с Гитлером, и ряд других мемов.

В некоторых случаях под запрет попали фотографии, на которых диктатору РФ дофотошопили усы и прическу как у Гитлера. В частности, из-за этого также оказались запрещенными и изображения из фильма "Гитлер капут!" с Павлом Деревянко, которые были опубликованы на тех же страницах.



Фото: запрещенный мем (t.me/svobodnieslova)

В других случаях суд запретил фотографии, содержащие надписи "Путлер капут".



Фото: запрещенный мем (t.me/svobodnieslova)

Причем большинство из них были сделаны на протестных акциях, а надписи были нанесены на плакаты протестующих. Например, суд запретил фотографию блогера Ильи Варламова, на которой изображена женщина с плакатом "Путлер, выпей яд, пока не угостили свинцом".

Кроме этого, суд запретил страницу на сайте "Стихи.ру", где размещено изображение с Путиным, приставляющим к голове револьвер, и надписью "Как спасти Россию от позора".



Фото: запрещенный мем (t.me/svobodnieslova)

А также страницу в ЖЖ, на которой опубликовано изображение, стилизованное под обложку журнала "Крокодил" с фотографией Путина и надписью "В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно".



Фото: запрещенный мем (t.me/svobodnieslova)

Как известно, запретить картинки требовали сотрудники прокуратуры Омска. По их мнению, изображения "негативно сказываются на интересах общества и государства, побуждают неопределенный круг лиц к совершению террористической деятельности, преступлений и способствуют их совершению".