Россия потеряла более 1300 солдат, 10 танков и 22 артсистемы: Генштаб обновил данные

Напомним, что согласно новому отчету американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 30 и 31 августа россияне вновь имеют продвижение в Донецкой области. В частности, на севере от Часового Яра, на юго-востоке от Покровска и на западе от Донецка.

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