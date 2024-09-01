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Россия потеряла более 1300 солдат, 10 танков и 22 артсистемы: Генштаб обновил данные

Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки с 31 августа на 1 сентября Россия потеряла в Украине 1350 солдат. Общее количество потерь превысило 616 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 616300 (+1350) человек;
  • танков - 8592 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 16760 (+24) ед;
  • артиллерийских систем - 17636 (+22) ед;
  • РСЗО - 1176 ед.;
  • средства ПВО - 940 ед.;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14507 (+36) ед;
  • крылатые ракеты - 2557 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23881 (+56) ед;
  • специальная техника - 2991 (+14) ед.

Напомним, что согласно новому отчету американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 30 и 31 августа россияне вновь имеют продвижение в Донецкой области. В частности, на севере от Часового Яра, на юго-востоке от Покровска и на западе от Донецка.

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