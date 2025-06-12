Россия потеряла в Украине миллион военных: Генштаб раскрыл данные по годам

За первый год большой войны, 2022-й, РФ потеряла 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки). В 2023 году потери оккупантов составили 253 290 человек (среднесуточный показатель - 693). В 2024 году цифра выросла до 430 790 человек - в среднем 1177 погибших ежедневно.

По состоянию на 4 июня 2025 года потери врага уже превысили 200 тысяч человек. В этом году россияне теряют в среднем 1286 солдат ежедневно.

Впервые Генштаб ВСУ обнародовал потери противника 1 марта 2022 года - тогда сообщалось о 5710 уничтоженных и 200 пленных. Уже 3 марта потери выросли до 9 тысяч человек.

Среди рекордных по потерям дней:

28 ноября 2024 года - 2030 оккупантов,

19 декабря 2024 года - 2200,

29 декабря 2024 года - 2010.

В Генштабе отметили, что подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий, однако темпы ликвидации российских сил только растут.

Фото: Генштаб обнародовал статистику потерь РФ во время полномасштабного вторжения (t.me/GeneralStaffZSU)