RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия теряет контроль над украинским морским экспортом, - Госдеп

Фото: Россия теряет контроль над украинским морским экспортом (t me nexta live)
Автор: Юлия Бойко

Россия теряет контроль над украинским морским экспортом, и в ближайшие недели эта тенденция будет усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Управления по координации санкций Госдепа США Джеймса О’Брайена

"Украина уже сейчас располагает несколькими судами, которые вышли из портов и остаются в территориальных водах. Кроме того, российские атаки на украинские суда приводят к повышению ставок страховщиков и увеличению расходов Москвы", - подчеркнул чиновник. 

Как известно, второй корабль с зерном вышел из украинского порта и уже прибыл в Турцию. Еще три корабля следуют в наши порты под загрузку экспортной продукцией. Это дает основания предполагать, что РФ потеряла контроль над украинским экспортом, и это дает Украине возможность разблокировать порты для всех видов продукции, а не только зерновые, как раньше.  

Ранее в Федерации работодателей Украины (ФРУ) заявили, что полная разблокировка черноморских портов Украины для всех видов грузов даст Украине рост ВВП на 15%, 200 миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений в год и более $25 миллиардов дополнительной валютной выручки ежегодно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственный департамент США