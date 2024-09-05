RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия вслепую использовала популярных американских правых деятелей, - прокуратура США

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Американскую медиакомпанию, связанную с шестью влиятельными консервативными деятелями, тайно финансировали сотрудники российских государственных СМИ. На российские деньги создавались англоязычные видео, отвечавшие интересам Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Видеоматериалы, как утверждается, были направлены на усиление разногласий в американском обществе, в частности, в отношении войны РФ против Украины.

Агентство отмечает, что указанная информация изложена в обвинительном акте, представленном в среду.

Среди шести упомянутых консерваторов – известные Тим Пул, Дэйв Рубин и Бенни Джонсон.

Обвинение указывает на то, как Москва, возможно, пытается заработать на стремительном росте популярности правых подкастеров, лайвстримеров и создателей другого контента, сделавших успешную карьеру в социальных сетях за годы, когда Дональд Трамп занимал пост президента.

Министерство юстиции США не заявляет о каких-либо правонарушениях со стороны влиятельных лиц, некоторые из которых, по его словам, получили ложную информацию об источнике финансирования компании. Он обвиняет двух сотрудников RT, российской государственной медиакомпании, в том, что они направили почти 10 миллионов долларов компании из штата Теннесси для создания дружественного к России контента.

После оглашения обвинений и Пул, и Джонсон сделали заявления в социальных сетях, которые Рубин ретвитнул, заявив, что они стали жертвами предполагаемых преступлений и не совершили ничего плохого.

"Мы до сих пор не знаем, что правда, поскольку это лишь обвинение", - сказал Пул, добавив, что "Путин - ублюдок".

В своем сообщении Джонсон написал, что год назад его попросили предоставить контент "медиа-стартапу". Он сказал, что его адвокаты договорились о "стандартном соглашении на международной основе, которое позже было разорвано".

Константина Калашникова и Елену Афанасьеву обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов. Они находятся на свободе.

Как сообщалось ранее, 4 сентября США ввели новые санкции против Российской Федерации . Они касаются 10 физических и двух юридических лиц. Штаты подозревают их в злонамеренном влиянии Москвы, направленном на президентские выборы в США в 2024 году. В Минфине США отметили, что российские государственные СМИ используют разные инструменты, такие как генеративные фейки и дезинформацию на основе искусственного интеллекта. В списке – главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы в СШАРоссийская Федерация