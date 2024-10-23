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Россия ночью запустила против Украины более 80 дронов: сколько сбила ПВО

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 23 октября Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 82 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также управляемую авиационную ракету Х-31П. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 57 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Как пишут Воздушные силы, в ночь на 23 октября враг запустил: 

  • 81 дрон типа Shahed и БпЛА неустановленного типа, которые были запущены с направлений российских Приморско-Ахтарска и Курска;  
  • управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. 

Ракетой россияне атаковали Одесскую область. 

К отражению воздушного нападения были привлечены: 

  • авиация; 
  • зенитные ракетные войска; 
  • подразделения РЭБ; 
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. 

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 дронов в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской и ряде других областей. В частности: 

  • 15 дронов пока локально потеряны; 
  • до 9-ти БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ регулярные террористические обстрелы украинской территории стали привычным явлением. Российские оккупанты применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотники. Сейчас террористы активно используют дроны, запуская их почти каждую ночь.

Например, в ночь на 22 октября, россияне атаковали Украину 60 дронами. Тогда же во время отражения атаки было уничтожено 42 БпЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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