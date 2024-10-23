Россия ночью запустила против Украины более 80 дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 23 октября Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 82 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также управляемую авиационную ракету Х-31П. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 57 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Как пишут Воздушные силы, в ночь на 23 октября враг запустил:
Ракетой россияне атаковали Одесскую область.
К отражению воздушного нападения были привлечены:
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 дронов в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской и ряде других областей. В частности:
С начала полномасштабного вторжения РФ регулярные террористические обстрелы украинской территории стали привычным явлением. Российские оккупанты применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотники. Сейчас террористы активно используют дроны, запуская их почти каждую ночь.
Например, в ночь на 22 октября, россияне атаковали Украину 60 дронами. Тогда же во время отражения атаки было уничтожено 42 БпЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.