Россия ночью запустила против Украины более 80 дронов: сколько сбила ПВО

Как пишут Воздушные силы, в ночь на 23 октября враг запустил:

81 дрон типа Shahed и БпЛА неустановленного типа, которые были запущены с направлений российских Приморско-Ахтарска и Курска;

управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Ракетой россияне атаковали Одесскую область.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 дронов в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской и ряде других областей. В частности:

15 дронов пока локально потеряны;

до 9-ти БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ регулярные террористические обстрелы украинской территории стали привычным явлением. Российские оккупанты применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотники. Сейчас террористы активно используют дроны, запуская их почти каждую ночь.

Например, в ночь на 22 октября, россияне атаковали Украину 60 дронами. Тогда же во время отражения атаки было уничтожено 42 БпЛА.