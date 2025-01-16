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Россия ночью запустила 55 дронов, к отражению атаки привлекалась авиация

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила 55 дронов, к отражению атаки привлекалась авиация (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 16 января российские террористы запустили против Украины 55 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 34 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дроны запускались с направлений российских городов Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 34 беспилотников в пределах Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Черниговской и ряда других областей.

Несколько дронов попали в фермерское хозяйство в Черкасской области. В частности обломки дронов повредили частные дома в Харьковской и Полтавской областях.

Еще 18 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Обстрелы Украины

С начала широкомасштабного вторжения России массированные обстрелы врага стали регулярно угрозой для мирного населения. Также в 2024-м было зафиксировано 13 масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к введению как аварийных, так и плановых отключений электроэнергии.

15 января этого года российские силы совершили масштабную атаку, запустив 117 воздушных целей против Украины. Силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли успешно уничтожить 77 из них.

 

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