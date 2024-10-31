Россия ночью запустила 43 дрона и более десятка ракет: сколько сбила ПВО

Как пишут Воздушные силы, россияне во время обстрела атаковали мост через Белгород-Днестровский лиман в Затоке в Одесской области. Тогда же враг выпустил:

две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" с территории временно оккупированного Крыма;

восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

В частности террористы запустили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску.

С направлений российского Курска и Орла было запущено 43 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа.

К отражению воздушной атаки была привлечена:

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона (ПВО) работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и ряде других областей.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие:

двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 в Одесской области;

17 БпЛА;

"23 беспилотника локально потеряно, еще три российских БпЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и временно оккупированной территории Украины. Информация уточняется и обновляется", - добавляют Воздушные силы.

Обстрелы Украины

С начала широкомасштабной агрессии со стороны России ежедневные обстрелы украинских городов и сел стали постоянной угрозой для мирного населения, что приводит к значительным разрушениям. Российская армия использует различные виды вооружений: от ракет и управляемых авиационных бомб до дронов-камикадзе, в частности иранского производства. В последнее время ощутимо возросло количество ночных атак с применением дронов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко отмечает, что Россия может снова начать масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру страны уже в ближайшее время.