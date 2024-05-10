Россия вышла на рекордный уровень экспорт нефтепродуктов в Сингапур, - Reuters

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Сингапур до рекордного уровня в этом году. Ожидается, что такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание пишет, что импорт Сингапуром российской нефти, ключевого ингредиента для производства пластмассы и текстильного волокна, вырастет в мае примерно до 415 000 метрических тонн.
При этом импорт нефти из России в Сингапур вырос в апреле до самого высокого уровня этого года - 329 955 тонн. Это привело к увеличению общего импорта нефти в Сингапур за апрель до 998 408 тонн по сравнению с 920 626 тонн годом ранее.
Издание указывает, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" уже возобновил переработку в начале этого месяца после длительного простоя из-за атаки дронов. И теперь ожидается, что в мае загрузка вырастет примерно на 16% до 180 000 тонн.
Также компания "Новатэк" в середине июня планирует начать испытательные работы новой установки по переработке газа мощностью 3 миллиона метрических тонн в год на своем газоконденсатном комплексе в порту Усть-Луга на Балтийском море. Это может позволить ей увеличить экспорт нефти до уровня 550 000 и 600 000 тонн в месяц с 350 000 до 370 000 тонн в настоящее время.
В прошлом году Россия наполнила азиатские рынки своей нефтью после того, как страны Запада ввели против нее санкции. На долю России пришлось 25% общего импорта нефти в Азию в 2023 году.
Страны Запада в 2022 году ввели санкции и потолок цен на российскую нефть, однако полноценно остановить потоки нефти и нефтепродуктов не удалось. Кремль обходит ограничения и пытается переориентировать свои поставки на другие рынки.
Поэтому уже в 2024 году Украина начала атаковать дронами российские НПЗ, что нанесло определенный удар по нефтяной сфере РФ. Издание Foreign Affairs писало, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сейчас совершают то, чего не смог достичь режим санкций Запада.
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