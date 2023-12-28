Россия вывела в Черное море ракетоносители: какой суммарный залп "Калибров"

Сейчас суммарный залп "Калибров" может достигать 16 ракет.

"Напоминаем: сигналы воздушной тревоги предупреждают об опасности! Прислушивайтесь и реагируйте оперативно. Берегите себя, как мы бережем Украину", - добавила пресс-служба.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

В середине декабря спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказывала о том, что флот России пока не так активен в Черном и Азовском морях. Вероятно, враг ожидает морозов.