RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия требует переговоров и сдачи интересов, однако переломная ситуация наступила, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация требует от Украины переговоров и сдачи государственных интересов. Впрочем, переломный момент уже наступил.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в коментарі "24 каналу".

По словам Данилова, несмотря на признание России государством, которое спонсирует терроризм, заявления институтов продолжают оставаться вялыми, как и раньше. Это, в свою очередь, начинает выходить за определенные пределы.

"Я считаю, что Европа совместно со всем демократическим миром должна действовать более практично, по отношению к России. Они требуют от нас переговоров, требуют сдачи наших государственных интересов, понимая, что мы не можем пойти по этому пути, от слова совсем", - пояснил Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, именно Россия начала войну и если глава Кремля Владимир Путин желает ее завершить - он должен забрать свой хлам и выйти на границу Украины 1991 года. Уже после этого можно будет начинать те или иные переговоры.

Отношение Запада к Украине изменилось

Как отметил Данилов, ситуация, которая была в феврале, или же марте - изменилась. Теперь Украина получит огромную помощь от партнеров.

"Мы будем бороться, как за свою свободу, так и свободу Европы. Мы на это обречены - такая у нас судьба. Должны сделать так, чтобы наши дети и внуки в конце концов не воевали с Россией, должны поставить точку", - заявил Данилов.

Готова ли Украина к переговорам с Россией

Россия не является цивилизованной страной. Варварское государство в свое время поработило много народов и забрало у них язык и культуру.

"Вопрос нашей победы и какой она будет - вопрос времени, сейчас Россия со всех сторон пытается выйти с нами на переговоры, чтобы взять паузу, чтобы собраться снова", - добавил Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине