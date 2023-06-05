Россия выкупает обратно детали к танкам и ракетам, которые экспортировала в Мьянму и Индию, - СМИ

Россию может выкупать детали для танков и ракет, которые раньше отправляла в Мьянму и Индию. Такой реимпорт может быть направлен на улучшение оружия для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei .

Издания проанализировали данные таможенного оформления и выявили сведения о выкупе Россией комплектующих к оружию и технике, которые она ранее экспортировала в Мьянму и Индию.

Так, страна-агрессор может реимпортировать компоненты для улучшения старого вооружения, полагаясь на помощь стран, с которыми у нее есть давние военные связи.

К примеру, "Уралвагонзавода", которые производит танки для российских военных 9 декабря 2022 года ввез военную продукцию из армии Мьянмы на 24 млн долларов.

При этом детали зарегистрировали как якобы производимые "Уралвагонзаводом". Коды для реимпортируемых товаров свидетельствуют о том, что было закуплено 6775 зрительных труб и 200 камер для установки на танки.

Старший офицер Сухопутных сил самообороны Японии в отставке Нобуюки Акатани считает, что речь, вероятно, идет об оптических приборах для измерения расстояния до целей и наведения на них.

Изоляция России

После начала полномасштабной войны США, европейские страны и Япония запретили экспорт в Россию товаров, потенциально пригодных для использования в военных целях.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин с помощью Индии пытается предотвратить глобальную финансовую изоляцию. Он оказывает давление на правительства, в частности на Индию, угрожая аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать шаги, направленные на превращение РФ в финансовое государство-изгой из-за его вторжения в Украину.

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