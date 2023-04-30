Россия использует в новых ракетах иностранные компоненты, - Игнат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что в ракетах маркировка, краска и металл – российские, тогда как все остальное – иностранные компоненты.

"Крылатая ракета - это фактически беспилотный самолет, который стоит миллионы долларов. Там десятки тысяч высокотехнологичных деталей. Россия их, безусловно, не может изготавливать, это факт. К сожалению, она их может доставать, пожалуй. Возможно, имеет определенный запас, но из-за нехватки. третьи страны, по контрабанде они, возможно, их и получают", - сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что именно по этой причине санкционное давление на РФ должно быть на всех уровнях.