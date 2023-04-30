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Россия использует в новых ракетах иностранные компоненты, - Игнат

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Воскресенье 30 апреля 2023 06:19
Россия использует в новых ракетах иностранные компоненты, - Игнат Фото: Россия использует в ракетах иностранные компоненты (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Малиновский

В остатках последних ракет, которыми Россия била по территории Украины, были найдены иностранные компоненты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что в ракетах маркировка, краска и металл – российские, тогда как все остальное – иностранные компоненты.

"Крылатая ракета - это фактически беспилотный самолет, который стоит миллионы долларов. Там десятки тысяч высокотехнологичных деталей. Россия их, безусловно, не может изготавливать, это факт. К сожалению, она их может доставать, пожалуй. Возможно, имеет определенный запас, но из-за нехватки. третьи страны, по контрабанде они, возможно, их и получают", - сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что именно по этой причине санкционное давление на РФ должно быть на всех уровнях.

Напомним, также Игнат говорил, что Россия продолжает выпускать ракеты, но темпы производства невысокие, ведь это высокотехнологичное оружие и для его изготовления нужно время.

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