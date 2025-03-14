Россия использует криптовалюты для торговли нефтью с Китаем и Индией, - Reuters

Некоторые российские нефтяные компании используют биткоин, эфир и стейблкоины, такие как Tether, для сглаживания конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли, сообщили источники.

Это небольшая, но растущая часть общего объема торговли нефтью в России, который, по данным Международного энергетического агентства, в прошлом году составил 192 млрд долларов.

Россия создала множество систем, и USDT (Tether) - лишь одна из них, сообщил источник из исследовательской компании, которая отслеживает использование криптовалют для обхода санкций.

Президент США Дональд Трамп стремится улучшить отношения с Россией, поскольку он настаивает на прекращении войны против Украины, но пока неясно, будут ли сняты санкции. Агентство Reuters сообщило, что Белый дом разрабатывает варианты смягчения санкций, но 7 марта Трамп опубликовал сообщение о том, что он серьезно рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Криптовалюта, вероятно, продолжит использоваться в торговле российской нефтью, сказал один из четырех источников, даже если санкции будут сняты и доллар снова можно будет использовать. Это удобный инструмент, который помогает быстрее проводить операции, добавили они.

В качестве примера того, как работает эта торговля, китайский покупатель российской нефти платит торговой компании, выступающей в качестве посредника, в юанях на офшорный счет, сообщили два источника, осведомленные о транзакциях.

Посредник конвертирует эти деньги в криптовалюту и переводит их на другой счет, а оттуда они отправляются на третий счет в России и конвертируются в рубли, сообщили они.

По словам одного из источников, знакомых с деятельностью трейдера, объем криптовалютных транзакций, осуществляемых одним из российских нефтетрейдеров в Китае, составляет десятки миллионов долларов в месяц.

Аналитики отмечают, что основная часть российских нефтяных транзакций по-прежнему осуществляется на традиционные валюты, хотя существуют и другие обходные пути, включая использование, например, дирхама ОАЭ.

Одна российская криптобиржа, Garantex, попала под санкции США в 2022 году и Евросоюза в прошлом месяце. Платформа приостановила обслуживание на прошлой неделе после того, как Tether заблокировала цифровые кошельки на своей платформе.

Криптовалюты для обхода санкций

Криптовалюты являются одним из многочисленных способов обойти проблемы с платежами, по словам одного из источников, консультирующего Кремль. Анализ, проведенный Королевским объединенным институтом оборонных исследований Великобритании и Центром информационной устойчивости, также подтверждает эту точку зрения.

Криптовалюты уже помогли странам, находящимся под санкциями США, таким как Иран и Венесуэла, поддерживать свою экономику, избегая при этом использования доллара - предпочтительной валюты для транзакций на мировом рынке нефти.

Действия России последовали за тем, как Венесуэла активизировала использование цифровой валюты при экспорте сырой нефти и топлива после того, как Вашингтон вновь ввел санкции.

Хотя Россия публично поощряла использование криптовалюты и прошлым летом приняла закон, разрешающий платежи в цифровой валюте в международной торговле, о ее использовании в торговле нефтью в стране ранее не сообщалось.

Российский центральный банк в прошлом году он заявил, что задержки платежей из-за санкций стали серьезной проблемой для российской экономики.