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Россия использует на фронте спутниковую связь Starlink, - СМИ

Фото: спутниковая связь Starlink (bestgaminpro)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация, вероятно, использует спутниковые устройства Starlink компании SpaceX на прифронтовой территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense One.

По словам одного из анонимных источников издания, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.

Второй источник в свою очередь подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование, похоже, растет. 

 Фото издания (defenseone)

Использование Россией системы Starlink усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные, которые и так сейчас испытывают острую нехватку боеприпасов.

Представитель Пентагона Джефф Юргенсен заявил, что американские чиновники знают об этих сообщениях, но переадресовал вопрос "нашим украинским партнерам относительно любой текущей оперативной информации о деятельности спутниковой связи такого рода".

Позиция России

Издание отметило, что известные российские волонтерские группы, поддерживающие российское вторжение, также демонстрировали терминалы Starlink, приобретенные для армейских подразделений.

Многие российские компании объявляют о продаже Starlink, в том числе iMiele.ru и DJIRussia.

Реакция SpaceX

В твите от 8 февраля представители SpaceX заявили, что компания не ведет никакого бизнеса с российским правительством или его военными.

"Starlink не работает в России, а это означает, что сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не рекламировала Starlink в России, а также не поставляла оборудование в Россию", - отметили в компании.

Они отметили, что если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, то они обманывают своих клиентов.

Но, по данным источников, россияне могут легко приобрести Starlink из-за рубежа, а затем привезти их обратно, чтобы раздать своим войскам.

В твите SpaceX не было прямого ответа на сообщение о том, что российские войска пользуются услугами Starlink на территории Украины.

"Если SpaceX получает информацию о том, что терминал Starlink используется подсанкционной или несанкционированной стороной, мы расследуем это заявление и принимаем меры для деактивации терминала, если оно подтвердится", - было указано в сообщении от компании.

Однако, по словам старшего научного сотрудника Института Гудзона Брайана Кларка, российские войска могут скрывать использование Starlink для SpaceX.

Starlink в Украине

Напомним, в начале полномасштабной войны компания Илона Маска предоставила Украине терминалы Starlink для обеспечения связи на фронте и в прифронтовых регионах. По последним данным, Украина получила 42 тысяч терминалов, которые передала компания SpaceX и партнеры Украины.

Ранее Илон Маск заявлял, что РФ может "убить" единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте. Также он предупреждал, что якобы может отключить терминалы из-за значительных затрат на их поддержание.

Позже мы также сообщали, что американский миллиардер Илон Маск тайно заставил инженеров выключить спутниковую сеть, чтобы помешать Украине провести атаку на российский флот.

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