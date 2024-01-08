Россия возрождает военные структуры сталинских времен, - британская разведка

Как отмечается в сводке, в конце 2023 года российские политики заявили, что советская контрразведывательная организация (СМЕРШ) восстанавливается. В начале января 2024 года на изображении из открытых источников видно, что боевики носят нашивки на форму СМЕРШа. Аббревиатура якобы означает "смерть шпионам".

Организация, которую основал Иосиф Сталин существовала с 1941 по 1946 год. На Западе она стала известна благодаря художественному вымыслу в книгах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.

Британская разведка пока не выяснила, указывает ли новое название на какие-либо существенные новые возможности или роль российской службы разведки, или это просто смена имиджа.

"Однако это представляет собой еще один пример того, как российские власти сознательно оформляют российско-украинский конфликт в духе Второй мировой войны и уделяют большое внимание предполагаемому проникновению внешних угроз в страну", - отмечают в Минобороны Британии.

СМЕРШ в сталинской и путинской армии

Целью военной контрразведки СМЕРШ во время Второй мировой войны официально была борьба с вражескими шпионами в ближнем, прифронтовом тылу. Отряды русских карателей занимались репрессиями против населения в захваченных городах Украины, Беларуси и Польши.

Как сообщало РБК-Украина, в 2023 году на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики восстановили карательные отряды СМЕРШа. Отряды оккупантов и коллаборантов будут заниматься поиском проукраински настроенного населения в оккупированных районах Херсонской и Запорожской, а также северных районах Донецкой и Луганской областей.