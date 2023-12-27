Россия отправила на ВОТ политтехнологов, которые будут "рисовать" цифры для Путина
Кремль отправил на временно оккупированные территории политтехнологов, которые будут "рисовать" цифры российскому диктатору Владимиру Путину во время выборов президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".
"В кремле уже определились с цифрами, которые собираются нарисовать в поддержку диктатора. По замыслу оккупантов, международный преступник Владимир Путин должен набрать на ТОТ 80% поддержки, при аналогичной явке", - пишет ЦНС.
Как отмечает пресс-служба, Россия планирует использовать псевдоволеизъявление в качестве демонстрации так называемой "легальности" правления диктатора и его нацистской политики.
Политтехнологи, со своей стороны, будут организовывать выставку и скрывать отсутствие явки со стороны гражданских. Также будут заниматься инструктажем членов избирательных комиссий по фальсификации голосования.
Выборы президента в России
8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.
Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.
Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.
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