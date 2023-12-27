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Россия отправила на ВОТ политтехнологов, которые будут "рисовать" цифры для Путина

Среда 27 декабря 2023 15:21
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Россия отправила на ВОТ политтехнологов, которые будут "рисовать" цифры для Путина Фото: Россия отправила на ВОТ политтехнологов, которые будут "рисовать" цифры для Путина (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кремль отправил на временно оккупированные территории политтехнологов, которые будут "рисовать" цифры российскому диктатору Владимиру Путину во время выборов президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"В кремле уже определились с цифрами, которые собираются нарисовать в поддержку диктатора. По замыслу оккупантов, международный преступник Владимир Путин должен набрать на ТОТ 80% поддержки, при аналогичной явке", - пишет ЦНС.

Как отмечает пресс-служба, Россия планирует использовать псевдоволеизъявление в качестве демонстрации так называемой "легальности" правления диктатора и его нацистской политики.

Политтехнологи, со своей стороны, будут организовывать выставку и скрывать отсутствие явки со стороны гражданских. Также будут заниматься инструктажем членов избирательных комиссий по фальсификации голосования.

Выборы президента в России

8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

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