Росія відправила на ТОТ політтехнологів, "малюватимуть" цифри для Путіна
Кремль відправив на тимчасово окуповані території політтехнологів, які "малюватимуть" цифри російському диктатору Володимиру Путіну під час виборів президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".
"У кремлі вже визначились з цифрами, які збираються намалювати у підтримку диктатора. За задумом окупантів, міжнародний злочинець Володимир Путін має набрати на ТОТ 80% підтримки, при аналогічній явці", - пише ЦНС.
Як відзначає пресслужба, Росія планує використати псевдоволевиявлення в якості демонстрації так званої "легальності" правління диктатора і його нацистської політики.
Політтехнологи, зі свого боку, організовуватимуть виставку й приховуватимуть відсутність явки з боку цивільних. Також займатимуться інструктажем членів виборчих комісій щодо фальсифікації голосування.
Вибори президента в Росії
8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.
Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.
Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.