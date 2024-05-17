Россия открывает новый фронт. Что происходит с наступлением окупантов на Харьковщине и Востоке

Содержание:

1. Север Харьковщины

2. Восток и Юг

Россияне открыли новый фронт на Севере, нанеся удар по тем территориям, которые они были вынуждены покинуть 19 месяцев назад. Оккупанты начали наступательные действия на Харьковщине, при этом продолжают штурмы и движение едва ли не по всем направлениям фронта.

Север Харьковщины

Утром неделю назад войска противника пробились с территории Белгородской области РФ на двух участках Харьковской области: в сторону Глубокого и Лукьянцев и одновременно в сторону Волчанска. Выбор именно этих направлений с точки зрения военного дела и географии достаточно логичен. На участке от Стрелечи до Глубокого россияне фактически двигаются с севера на юг вдоль Травянского водохранилища. Оно расположено на реке Харьков и является естественным предохранителем от флангового удара со стороны наших войск. А в направлении на Волчанск противник продвигается вдоль реки Северский Донец.

На так называемом волчанском направлении оккупантам за неделю удалось захватить населенные пункты Огурцово, Плетеневка и Гатище. В последние дни они смогли продавиться с северных и северо-западных окраин и в сам Волчанск, там продолжаются уличные бои.

Параллельно вражеские подразделения пытаются продвинуться в город с запада. Они хотят выйти к дороге, ведущей в Волчанск со стороны Старицы и Бугроватки, а также взять под контроль мост через Северский Донец в районе Прилепки.

Карта DeepState

На участке в районе Стрелечи - Борисовки россияне оккупировали до десятка населенных пунктов. Похоже, что ближайший план противника на этом направлении – дойти до зоны Липцев - Нескучного. Однако в последние два дня Силы обороны смогли выбить россиян из села Зеленое и приостановить их движение на линии Глубокое - Лукьянцы.

Учитывая действия и задействованные силы врага за последние несколько дней, именно волчанское тактическое направление рассматривается им как основное, другое – вспомогательным. Все эти бои разворачиваются в десятикилометровой пограничной полосе. По каждому из направлений противник продвинулся лишь до семи километров в глубину. Поэтому говорить об успехах врага оперативного уровня или даже оперативно-тактического уровня пока не приходится и вряд ли придется.

Дело в том, что численность всей группировки "Север" насчитывает около 50 тысяч личного состава. Группа "Белгород", войска которой участвуют в боях в Харьковской области – до 30 тысяч. При этом непосредственно в наступательных действиях – по разным оценкам, от 5 до 7 мотострелковых батальонов. Ни 7 батальонов, ни 30 тысяч, ни 50 тысяч войск недостаточно для операций, целью которых будет захват или окружение Харькова. Поэтому выглядит так, что задача-максимум для россиян на Севере – это взятие города Волчанск.

Темпы продвижения окупантов на севере Харьковщины за последние три дня заметно упали, однако говорить о полной стабилизации ситуации пока преждевременно. У врага действительно не хватает сил и резервов для прорыва в глубину нашей территории на десятки километров. Однако их будет достаточно для того, чтобы создать неприятности на каком-то другом отрезке нашей госграницы на Северо-востоке.

Восток и Юг

На соседнем направлении на Харьковщине – на линии Купянск - Боровая – оккупанты тоже продолжают наступательные действия. За последнюю неделю противник смог продвинуться там на сотни метров в районе Синьковки, остающейся под контролем Сил обороны, и Кисловки. На этом участке фронта цель врага – вытеснение наших подразделений за реку Оскол. Следует ожидать, что в ближайшее время оккупанты могут снова усилить интенсивность наступательных действий на Купянском направлении.

На Лиманском направлении, где россияне тоже хотят отбросить наши войска за реку Черный Жеребец, продолжаются бои у Терн и Ямполевки. Однако за последнее время никаких успехов они там не добились.

На Бахмутском или Краматорском направлении в Донецкой области оккупанты продолжают "ломиться" в Часов Яр и прилагают усилия, чтобы пересечь канал Северский Донец - Донбасс. За последнюю неделю им удалось достичь продвижения в несколько сотен метров в его окрестностях. В Часов Яр, несмотря на желание Москвы оккупировать этот город до 9 мая, вражеские войска до сих пор не зашли.

Самая тяжелая ситуация складывается на Авдеевском или Покровском направлении. Здесь россияне наступают на отрезке фронта протяженностью 20 километров. За последнюю неделю противнику удалось продвинуться на несколько сотен метров в сторону Калинового, Новоалександровки, Сокола, Новопрокровского, Невельского, а также в Нетайловом и в Уманском.

Цель врага на этом направлении – выход в город Покровск. Однако если россияне смогут развить успех из Очеретиного и Керамика на север одновременно с движением от Часового Яра до Константиновки (это уже другое оперативное направление), то они фактически создадут угрозу охвата всего Торецкого района обороны наших войск. При этом участок Нью-Йорк - Торецк остается единственным, где оккупанты не смогли сдвинуть линию боестолкновения, сформировавшуюся еще в 2014 году.

Карта DeepState

Другое направление, где тоже ситуация развивается не в пользу наших войск – Марьинское или Кураховское. Здесь одна из ключевых точек для оккупантов – Красногоровка. Потеря контроля над территорией огнеупорного завода на этой неделе становится критической для обороны города. Противник смог захватить уже около 50% Красногоровки. Кроме того, продолжаются бои за соседнее село – Георгиевка. Цель россиян на этом направлении – продвинуться в Курахово и в дальнейшем создать угрозу охвата города Угледар с севера.

Одновременно на Юге Украины агрессор не оставляет попыток вернуть позиции, которые он потерял во время контрнаступления Сил обороны летом прошлого года. В последнее время враг активизировался у Урожайного и зашел в Старомайорское – это Времеевское направление. Там идут бои. Параллельно враг пытается сократить Работинский выступ, выбивая наши подразделения западнее Вербового. На Работино противник тоже регулярно посылает штурмовые группы, ситуация там сложная, но все попытки россиян взять это село были отбиты. Впрочем, так же, как и на нашем плацдарме на Днепре в районе Крынков.

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Когда противник открывал новый фронт на Севере, его самоцелью не был ни Харьков, ни Волчанск. На самом деле его расчет заключался в том, что украинское командование будет вынуждено забирать все возможные силы и резервы на "тушение" Харьковщины. А тем временем он сможет нарастить свое продвижение на Донбассе. Поэтому, несмотря на то, что в последнее время много внимания приковано именно к северу Харьковщины, центром самых тяжелых боев все равно остается Донецкая операционная зона.

Пауза с поставкой помощи от США до сих пор откликается для наших войск. И россияне пытаются воспользоваться этим сполна, чтобы достичь как можно больше продвижений на фронте, пока новое вооружение в больших масштабах не прибудет на передовую.