Россия выдает мобильные котельные за морги: ЦПД развеял новый фейк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

По данным ЦПД, российские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о поставках десятков мобильных моргов в Сумы. Эту якобы "гуманитарную помощь" оккупанты связали с сотрудничеством компании Coca-Cola и Международного Красного Креста.

Дезинформационное сообщение сопровождается фотографией, на которой изображены мобильные контейнеры с якобы английской надписью "Mobile Morgue" ("Мобильный морг").

"На самом деле это очередной фейк российской пропаганды, а мобильные контейнеры, о которых идет речь, - это мобильные котельные, которые Украинский Красный Крест в сотрудничестве с компанией Coca-Cola доставляет в местные общины для поддержки населения Украины, - пояснили в центре.