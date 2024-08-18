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Россия вербует подростков для совершения диверсий: в киберполиции напомнили об ответственности

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Киберполиция Украины предупреждает об угрозе вербовки украинских детей российскими спецслужбами для осуществления диверсий, в частности поджогов автомобилей военнослужащих.

Рекомендации для родителей:

  • Предупреждайте детей об опасности вербовки.
  • Контролируйте их онлайн-активность.
  • Соблюдайте комендантский час.
  • При подозрении на вербовку немедленно обращайтесь в полицию.

Рекомендации для подростков:

  • Избегайте общения с незнакомцами онлайн.
  • Рассказывайте взрослым о новых знакомых в интернете.
  • Используйте только официальные источники информации.
  • При подозрении на вербовку обращайтесь в полицию.

Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены суровые наказания - до пожизненного лишения свободы, в частности, по статьям: -

  • ст. 111 (Государственная измена), наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества;
  • ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения), наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества;
  • ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), наказывается до десяти лет лишения свободы; и другие.

Граждане, которые добровольно сообщат о связи с иностранным государством, могут быть освобождены от ответственности.

Напомним, в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали подростка, который по заказу спецслужб России поджег автомобиль ВСУ.

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