Россия вербует подростков для совершения диверсий: в киберполиции напомнили об ответственности

Рекомендации для родителей:

Предупреждайте детей об опасности вербовки.

Контролируйте их онлайн-активность.

Соблюдайте комендантский час.

При подозрении на вербовку немедленно обращайтесь в полицию.

Рекомендации для подростков:

Избегайте общения с незнакомцами онлайн.

Рассказывайте взрослым о новых знакомых в интернете.

Используйте только официальные источники информации.

При подозрении на вербовку обращайтесь в полицию.

Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены суровые наказания - до пожизненного лишения свободы, в частности, по статьям: -

ст. 111 (Государственная измена), наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества;

ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения), наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества;

ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), наказывается до десяти лет лишения свободы; и другие.

Граждане, которые добровольно сообщат о связи с иностранным государством, могут быть освобождены от ответственности.