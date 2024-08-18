Россия вербует подростков для совершения диверсий: в киберполиции напомнили об ответственности

Киберполиция Украины предупреждает об угрозе вербовки украинских детей российскими спецслужбами для осуществления диверсий, в частности поджогов автомобилей военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.
Рекомендации для родителей:
Рекомендации для подростков:
Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены суровые наказания - до пожизненного лишения свободы, в частности, по статьям: -
Граждане, которые добровольно сообщат о связи с иностранным государством, могут быть освобождены от ответственности.
Напомним, в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали подростка, который по заказу спецслужб России поджег автомобиль ВСУ.
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