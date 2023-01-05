Россия с большими скидками продает в Индию и Китай нефть, от которой отказался ЕС, - Reuters

Арктические сорта Arco, Arco/Novy Port и "Варандей" обычно не направлялись на восток, но теперь находят себе покупателей в более отдаленных районах после того, как Европейский Союз, страны G7 и Австралия ввели в декабре потолок цен на российскую нефть в дополнение к эмбарго ЕС на российскую нефть.

Продавцы отдают российскую нефть с большими скидками, поскольку они покрывают более высокие расходы на доставку.

"Вся эта арктическая нефть обычно идет в ЕС, но теперь она должна идти куда-то еще", - сказал сингапурский трейдер.

Экспорт арктической сырой нефти в Индию неуклонно растет с мая: по данным Refinitiv, в ноябре было отгружено рекордное количество баррелей - 6,67 млн баррелей, а в декабре - 4,1 млн баррелей. Большую часть поставок составили сорта Arco, Arco/Novy Port, добытые на месторождениях "Газпром нефти".

Нефть Arco представляет собой высокосернистую нефть с Приразломного месторождения, в то время как более качественная нефть марки Novy Port с Новопортовского месторождения имеет среднесернистую и легкую нефть.

На прошлой неделе Индия импортировала первую партию нефти сорта "Варандей", которая была загружена в Мурманском порту в конце ноября, согласно двум источникам и данным Refinitiv.

Грузовой танкер Bear Alcor вместимостью 900 тысяч баррелей, который следовал через Европу, Средиземное море и Суэцкий канал, был разгружен в порту Кочин в Керале 27 декабря для нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp Ltd. Два других груза по 600 тысяч баррелей, загруженные в ноябре, были выгружены в Роттердаме в Нидерландах. Неясно, какие компании купили эти грузы.

По словам одного из источников на индийском нефтеперерабатывающем заводе, в России есть достаточно хорошие объемы и других марок, которые предлагаются индийским покупателям.

Он добавил, что валовая прибыль от перерабатываемых сортов, таких как Arco и Novy Port, закупаемых на условиях поставки, более чем на 10 долларов за баррель выше по сравнению с американскими сортами нефти аналогичного качества, такими как Mars и West Texas Intermediate.

Другой трейдер сказал, что сырая нефть Arco предлагалась китайским покупателям по цене на 9 долларов за баррель ниже ICE Brent на условиях доставки с корабля, но было неясно, по какой цене были заключены сделки.