Россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море, - ВМС ВСУ

В частности, по состоянию на 06:00, 7 октября, в Черном море находятся 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

В то же время в Азовском море корабли врага отсутствуют. Однако зафиксировано 3 вражеских судна в Средиземном море, из которых 2 являются носителями "Калибров" и могут иметь общий залп до 20 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что в Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.