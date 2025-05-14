Россия ударила по Сумам. Есть погибшие и тяжелораненые: первые фото последствий
Российская армия днем среды, 14 мая, нанесла ракетный удар по промышленному объекту в городе Сумы. Уже известно о жертвах и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
По данным Сумской ОГА, в результате обстрела два человека погибли, еще девять - ранены. Двое из них - в тяжелом состоянии.
"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщили в ОГА.
Удар россиян по Сумах
Напомним, сегодня днем, 14 мая, в ряде регионов Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Во время тревоги в Сумах прогремел взрыв.
Впоследствии и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел из-за российского удара по объекту промышленной инфраструктуры.
Ранее мы писали, что в ночь на 14 мая Украину атаковали баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 из Крыма и 145 ударных БпЛА типа Shahed. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 80 дронов.
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