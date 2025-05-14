Россия ударила по Сумам. Есть погибшие и тяжелораненые: первые фото последствий

Российская армия днем среды, 14 мая, нанесла ракетный удар по промышленному объекту в городе Сумы. Уже известно о жертвах и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

По данным Сумской ОГА, в результате обстрела два человека погибли, еще девять - ранены. Двое из них - в тяжелом состоянии.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщили в ОГА.



Удар россиян по Сумах

Напомним, сегодня днем, 14 мая, в ряде регионов Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Во время тревоги в Сумах прогремел взрыв.

Впоследствии и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел из-за российского удара по объекту промышленной инфраструктуры.