RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила по складам под Киевом, начался сильный пожар

22:28 01.09.2026 Вт
2 мин
Российские атаки не прекращаются уже шестые сутки подряд
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели работают на месте российского удара (t.me/dsns_telegram)

Вечером 1 сентября Россия снова атаковала Киевщину дронами. В Бучанском районе повреждены склады, на месте загорелся пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

"Враг не прекращает терроризировать Киевщину. Атаки БПЛА продолжаются уже шестые сутки", - отметил Ткаченко.

В результате очередной атаки в Броварском районе пострадала женщина 1971 года рождения. Она получила ранение бедра. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Броварском районе поврежден частный дом. Информацию о масштабах повреждений уточняют.

В Бучанском районе в результате российского удара повреждены складские помещения. После атаки там возник пожар. В настоящее время спасатели работают на месте и ликвидируют возгорание.

Отдельно о последствиях атаки сообщил исполняющий обязанности Борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медвидь.

По его словам, в селе Чайки зафиксировали попадания. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, 1 сентября Россия запустила по Украине 99 ударных дронов, из них 72 были реактивными. Украинская ПВО сбила или подавила 82 БПЛА, в том числе 57 реактивных – 79,17% от их общего количества.

Вечером в столице также работала ПВО, в Святошинском районе зафиксировали падение обломков дронов и возгорание на открытой территории вблизи частных домов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаКиевская областьДрони