Россия ударила по складам под Киевом, начался сильный пожар

"Враг не прекращает терроризировать Киевщину. Атаки БПЛА продолжаются уже шестые сутки", - отметил Ткаченко.

В результате очередной атаки в Броварском районе пострадала женщина 1971 года рождения. Она получила ранение бедра. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Броварском районе поврежден частный дом. Информацию о масштабах повреждений уточняют.

В Бучанском районе в результате российского удара повреждены складские помещения. После атаки там возник пожар. В настоящее время спасатели работают на месте и ликвидируют возгорание.

Отдельно о последствиях атаки сообщил исполняющий обязанности Борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медвидь.

По его словам, в селе Чайки зафиксировали попадания. На месте работают все соответствующие службы.