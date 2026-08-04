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Россия ударила дронами по Киевщине: травмирована женщина

21:00 04.08.2026 Вт
1 мин
По одному из районов области били ударными беспилотниками
aimg Елена Бджола
Фото: российский ударный дрон (Getty Images)

Оккупанты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Броварского района Киевщины. Есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации в Telegram.

РФ атаковала Броварский район

Администрация области отметила, что в результате очередной атаки вражеских ударных дронов в районе травмирована женщина.

"Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщила Киевская ОВА.

Также дроновые обстрелы повредили частный дом и складское помещение.

По состоянию на 21:00 воздушная опасность для Броварского района продолжается.

"Просим всех не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвали в администрации.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивных БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.

РБК-Украина писало, что российские дроны во второй раз за сутки 2 августа атаковали складв онлайн-гипермаркета ROZETKA в Броварах.

В ночь на 14 марта оккупанты атаковали Бровары. В результате массированного обстрела было уничтожено производство украинского бренда одежды JUL и Tago.

Кроме того, из-за атаки РФ в городе Бровары в ночь на 29 ноября 2025 года были разрушены 8 и 9 этажи девятиэтажки.

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