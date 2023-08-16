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Россия цинично подтвердила удары по шведскому заводу в Луцке

Фото: Россия цинично подтвердила удары по Луцку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Посольство России в Швеции цинично подтвердило удар по заводу шведской компании SKF в ночь на вторник. Россияне заявили, что он якобы является легитимной военной целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского посольства.

Представительство Москвы напомнило пропагандистское заявление Министерства обороны РФ о поражении "ключевых предприятий военной промышленности киевского режима".

"Не улавливаете связи? Тогда поясним: этот завод в Луцке - часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова", - утверждается в комментарии.

После этого посольство РФ скатывается в прямые угрозы, обещая, что "достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и работающим на них предприятиям военно-промышленного комплекса".

Обстрел Украины 15 августа

Сегодня из-за ночной ракетной атаки РФ в ряде городов прогремели взрывы.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.

В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека. Вражеские ракеты попали по заводу шведского производителя подшипников SKF.

В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.

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