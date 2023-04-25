Россия держит в пограничье и Беларуси 17 тысяч военных: Наев о ситуации на севере

Как рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, ситуация на северных рубежах государства контролируемая.

"В то же время противник продолжает систематически обстрелы из артиллерии приграничья Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огненное поражение по объектам критической гражданской инфраструктуры и разоблачения нашей системы ПВО", - говорит Наев.

По его словам, вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре. Но вследствие этих ударов есть многочисленные случаи разрушения гражданских объектов и жертв среди местного населения.

"К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России, общей численностью около 17 тысяч человек ", - сообщил Наев.

Кроме того, на полигонах Беларуси сохраняется присутствие российского контингента региональной группировки войск общей численностью около 2800 человек.

"Между тем на белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил ВС РФ. Но, несмотря на это, мы продолжаем усиливать Северную группировку войск, готовим резервы", - отметил Наев.

Он добавил, что наши бойцы проводят мониторинг обстановки, перевооружаются в более современные иностранные образцы, совершенствуют длительные фортификационные сооружения, повышают плотность минирования территории пограничных полос и проводят обучение.

Напомним, как рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов, сейчас угрозы наступления по направлению с Беларуси нет. По его словам, Россия использует территорию РБ исключительно как полигон.

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