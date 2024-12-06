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Россия держит в Черном море ракетоноситель: есть ли угроза применения "Калибров"

Пятница 06 декабря 2024 08:12
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Россия держит в Черном море ракетоноситель: есть ли угроза применения "Калибров" Фото: в Средиземном море тоже присутствует корабль россиян (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 6 декабря, Россия держит в Черном море один носитель "Калибров". Однако угрозы для Украины нет, поскольку сегодня он без ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. совсем Однако еще один ракетоноситель остается в Средиземном море и имеет общий залп ракет типа "Калибр" до 16 единиц.

Также военные проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

Россия держит в Черном море ракетоноситель: есть ли угроза применения &quot;Калибров&quot;

Напомним, что прошлым утром утром в Черном и Средиземном морях было больше кораблей РФ.

В частности, в Черном море военные фиксировали 2 вражеских судна с общим залпом до 12 "Калибров".

В то же время в Средиземном море было сразу 4 ракетоносителя "Калибров" с общим залпом до 41 ракеты.

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