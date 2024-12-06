Россия держит в Черном море ракетоноситель: есть ли угроза применения "Калибров"

По состоянию на 06:00, 6 декабря, Россия держит в Черном море один носитель "Калибров". Однако угрозы для Украины нет, поскольку сегодня он без ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. совсем Однако еще один ракетоноситель остается в Средиземном море и имеет общий залп ракет типа "Калибр" до 16 единиц.

Также военные проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.