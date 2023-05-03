Россия трижды направляла военные корабли к "Северным потокам" перед подрывом, - расследование

По данным расследования, российские суда двигались в районе с выключенными устройствами идентификации, но через информацию о радиосвязи, которыми суда обменивались со своими военными базами, удалось установить их движение. Информация также была проверена с помощью спутниковых изображений.

Российские суда, потенциально способные проводить подводные операции, подходили к газопроводам дважды в июне 2022 года. А последний случай произошел менее чем за неделю до взрывов. В одном случае судно оставалось в районе трубопроводов почти целые сутки.

По данным расследования, 6 июня прошлого года корабль ВМФ России вышел из Калининградской военно-морской базы и прибыл к месту восточнее Борнхольма утром 7 июня.

Корабль провел несколько часов в том месте, где на морском дне на глубине около 80 метров проходят газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Согласно информации, предоставленной датскими властями, три из четырех взрывов, произошли именно в этих точках.

Российские радиопереговоры отслеживались офицером британской военно-морской разведки, который еще несколько лет назад занимался, среди прочего, наблюдением за российским Балтийским флотом. Он больше не находится на действительной службе.

Следующее движение корабля ВМФ России произошло через неделю, 14 июня 2022 года. Корабль оставался в этом районе до следующего дня. По словам бывшего офицера британской военно-морской разведки, этим судном, скорее всего, было 86-метровое российское военно-морское научно-исследовательское судно "Сибиряков". Обычно оно не перемещается в Балтийском море в этом районе. По мнению специалистов, "Сибиряков" предназначен для картографирования морского дна и подводной разведки.

"У него есть кран, который можно использовать для опускания предметов в воду", - заявил морской офицер и исследователь Йенс Венцель Кристофферсен из Копенгагенского университета.

Вместе с норвежской компанией спутниковых изображений KSAT, журналисты e изучили спутниковые снимки ключевых мест и времени. Компания специализируется на поиске судоходного трафика без данных о местоположении.

Начало и конец июньского маршрута "Сибирякова" зафиксированы качественными космическими снимками. Часть маршрута задокументирована с помощью радиолокационных снимков и спутниковых снимков низкого разрешения.

Один из снимков сделан утром 15 июня, когда "Сибиряков" находился в районе подрыва.

СБ-123, принадлежащие Балтийскому флоту России, прибыли в район мест взрывов 21 сентября прошлого года, то есть за пять дней до взрывов.

Это корабль, который используется в качестве вспомогательного и спасательного корабля в подводных операциях. Он имеет кран со значительной грузоподъемностью и способен поднимать грузы с морского дна. По словам Йенса Вензеля Кристофферсена, он также может запустить в море миниатюрную подводную лодку.

По данным радиопереговоров, буксир СБ-123 вечером 21 сентября прибыл в район Борнхольма вблизи газопровода "Северный поток". Он оставался в этом районе до следующего дня. Радиосигнал с корабля был также получен утром 22-го. Утечки из газопровода были обнаружены через четыре дня.

Эксперты не считают, что присутствие российских кораблей можно объяснить, например, участием в учениях.

"Эти находки убедительно свидетельствуют о том, что они связаны с событиями вокруг "Северного потока", - заявил независимый военно-морской аналитик и эксперт по российским подводным боевым действиям Х. И. Саттон.

Йенс Венцель Кристофферсен также находит результаты интересными. "Если выяснится, что виновниками (подрыва) являются русские, то, похоже, они собрали информацию, точно нанесли на карту цель операции и заложили взрывчатку с помощью своих кораблей", - сказал он.