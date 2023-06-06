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Россия стягивает медиков-студентов к Токмаку для лечения оккупантов

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Вторник 06 июня 2023 20:38
Россия стягивает медиков-студентов к Токмаку для лечения оккупантов Фото: Россия стягивает медиков-студентов к оккупированному Токмаку для лечения оккупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска несут значительные потери на фронте в Украине. В связи с этим РФ направляет в оккупированный Токмак студентов по медицинским вузам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупационные войска продолжают нести потери на поле боя. У врага по всем направлениям, из-за большого количества раненых, не хватает медицинского персонала. Поэтому противник начал привлекать студентов из медицинских вузов Российской Федерации к работе в прифронтовых военных медицинских учреждениях разного типа", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в Токмак Запорожской области на двадцатидневный срок прибыли студенты из медицинских вузов РФ. Там они якобы проходят медицинскую стажировку в боевых подразделениях.

В то же время оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"Недавно в населенном пункте Алексеевка Херсонской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь. Там находится около 25 военнослужащих медицинского персонала для лечения оккупантов с ранениями разной степени тяжести", - заявили в Генштабе.

Атака на Украину 6 июня

Российские военные ночью, 6 июня, атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Силы ПВО ВСУ уничтожили все вражеские цели. В частности, в Киевской области раздавались взрывы , работала ПВО, объявили воздушную тревогу.

Также оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплениям и разрушениям значительных территорий страны.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, – читайте в материале РБК-Украина .

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