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Россия стянула самолеты и ракеты на аэродром "Энгельс": в ГУР объяснили причину

Фото: замначальника ГУР Вадим Скибицкий (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Появление дополнительных стратегических самолетов и ракет на аэродроме "Энгельс" связано с мероприятиями российского командования по рассредоточению авиации. В ГУР никакого ЧП по этому поводу не видят и контролируют ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

"Наша оценка очень проста. Это - возвращение с авиационной базы "Дягилево" тех бомбардировщиков, которые были перемещены туда (в Энгельс, - ред.) после соответствующих мер Российской Федерации по рассредоточению авиации. В первую очередь - это авиабазы "Шайковка" и "Энгельс". Поэтому чрезвычайного происшествия мы не отмечаем, но контролируем сколько носителей там находятся, в каком они состоянии и какова их готовность к выполнению задач", - сказал он.

Как сообщалось, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что появление дополнительных стратегических самолетов и ракет на аэродроме "Энгельс" связано с тем, что российские оккупанты провели ротацию.

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