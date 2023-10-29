Россия создает собственный аналог Крымской платформы, - ЦНС

В рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЕФ) в этом году россияне провели конгресс "Международного клуба друзей Крыма" и Крымского африканского делового совета.

К участию в конгрессе РФ привлекла представителей из более чем 40 стран мира и общей численностью делегатов около 150 человек.

"Основная цель мероприятия - заверить представителей из стран Африки и Латинской Америки в том, что Россия может обеспечить их потребности в зерновых, а также в том, что они могут вкладывать инвестиции в проекты на территории РФ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в рамках этих дискуссий Кремль разрабатывает механизмы противодействия международным экономическим санкциям, чтобы уберечь свои экономические отношения с рынками, зависящими от поставок зерна.

"На площадках форума российские дельцы активно навязывали сотрудничество с предприятиями на ВТО для стран Африки. Россияне уверяли представителей стран Глобального Юга в том, что они будут поставлять им зерновые культуры в том числе из аграрных регионов на ВТО Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Кремль обманом пытается вовлечь страны в легитимизацию захваченных территорий как составляющих РФ, однако "ей не удастся ни закрепиться на украинских землях, ни обеспечить данные страны столь необходимыми им продуктами".

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