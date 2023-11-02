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Россия создает новую военную структуру в Африке после смерти Пригожина, - WSJ

Фото: Евгений Пригожин, главарь ППК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация после смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина работает над новой военной структурой, которая возьмет на себя разветвленные операции в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Кто заменит "вагнеровцев"?

Как утверждает издание, "Вагнеровцев" Россия планирует заменить в Африке на другие частные военные компании, а именно - "Редут" и "Конвой". Компании финансируются друзьями российского диктатора Владимира Путина Геннадием Тимченко и Аркадием Роттенбергом. 

В частности заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров возглавляет структуру, которая несет ответственность за операции Российской Федерации на территории континента, а контролирует деятельность - чиновник ГРУ Андрей Аверьянов.

Отмечается, что заместитель министра обороны Евкуров посетил Ливию, Буркина-Фасо, Мали и Центральноафриканскую Республику еще в конце августа. В частности, на кадрах поездок можно было увидеть Аверьянова и командира "Редут" Константина Мирзаянца. Константин Пикалов, который ранее руководил военными операциями "вагнеровцев" в Африке - возглавляет "конвой". 

 Российские наемники работают во многих странах Африки: 

  • Судане; 
  • Мали; 
  • Ливии; 
  • Мозамбике. 

О российском влиянии в Африке заговорили после 2014 года, когда против страны начали вводить первые санкции. Континент оказался особенно важными для оборонного сектора России, которого лишили многих контрактов в мире. Еще до 2013 года доля российского оружия в Африке колебалась в пределах 11-25%, а уже после 2017 года - выросла до более 40%. По состоянию на 2020 год половина импортируемого оружия Африкой была российской. 

В частности еще одним рычагом влияния является энергетика. Почти 600 млн африканцев не имеют постоянного доступа к электроэнергии. Засухи и другие катаклизмы только ухудшают их положение. С 2019 года Алжир, Гана, Замбия, Нигерия, Руанда сделали ставку на российскую ядерную энергию. В частности страна-террорист пообещала им со временем построить несколько атомных электростанций.

Смерть Пригожина

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Через несколько дней Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель главаря "Вагнера" Пригожина в авиакатастрофе. Уже 29 августа его пресс-служба заявила о захоронении наемника на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание якобы прошло в закрытом формате.

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Российская ФедерацияАфрикаВагнеровцы