Как сообщается, Россия построила по меньшей мере два новых танкера протяженностью около 300 метров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Арктику.

Оба судна были введены в эксплуатацию ранее в этом году.

В МИДе Британии считают, что Кремль реквизировал ряд других судов для усиления своего тайного флота, который все чаще становится объектом конфискации со стороны НАТО.

Британское правительство сообщило о возможной попытке российского диктатора Владимира Путина расширить флотилию 1 октября, а также объявило о введении новых санкций против России.

"Кремль пытается создать опасный новый "теневой флот" для обхода санкций и поддержания доходов от экспорта газа. В новый пакет санкций включено несколько судов, приобретенных для реализации этой задачи, в том числе те, которые были введены в эксплуатацию совсем недавно - в июле этого года", - заявили в МИД.

Кроме того, Британия ввела санкции против еще восьми судов, в том числе танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) нового поколения - "Алексей Косыгин" и "Константин Посье", ходящих под российским флагом.

Эти суда водоизмещением 127 555 тонн, построенные в России, были введены в эксплуатацию ранее в этом году. Оба они способны преодолевать лед толщиной до двух метров, что указывает на возможность их использования в рамках продвижения России в Арктику и на Крайний Север.

Третье судно, "Петр Столыпин", также вошло в состав флота в этом году и попало под санкции вместе с танкерами "Портовый", "Чайво", "Авача", "Бебек-Е" (построенным в 1979 году) и "Galle Energy" - 75-футовым прапором для перевозки фута.

По состоянию на сегодняшний день ЕС ввел санкции против примерно 670 судов, запретив им захождение в европейские порты, а Великобритания приняла меры относительно около 600 танкеров, которые используются для финансирования путинской военной машины.