Россия создает новый "теневой флот" для обхода санкций, - МИД Британии

Россия пытается создать новый "опасный теневой флот" танкеров для обхода санкций и финансирования войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Как сообщается, Россия построила по меньшей мере два новых танкера протяженностью около 300 метров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Арктику.
Оба судна были введены в эксплуатацию ранее в этом году.
В МИДе Британии считают, что Кремль реквизировал ряд других судов для усиления своего тайного флота, который все чаще становится объектом конфискации со стороны НАТО.
Британское правительство сообщило о возможной попытке российского диктатора Владимира Путина расширить флотилию 1 октября, а также объявило о введении новых санкций против России.
"Кремль пытается создать опасный новый "теневой флот" для обхода санкций и поддержания доходов от экспорта газа. В новый пакет санкций включено несколько судов, приобретенных для реализации этой задачи, в том числе те, которые были введены в эксплуатацию совсем недавно - в июле этого года", - заявили в МИД.
Кроме того, Британия ввела санкции против еще восьми судов, в том числе танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) нового поколения - "Алексей Косыгин" и "Константин Посье", ходящих под российским флагом.
Эти суда водоизмещением 127 555 тонн, построенные в России, были введены в эксплуатацию ранее в этом году. Оба они способны преодолевать лед толщиной до двух метров, что указывает на возможность их использования в рамках продвижения России в Арктику и на Крайний Север.
Третье судно, "Петр Столыпин", также вошло в состав флота в этом году и попало под санкции вместе с танкерами "Портовый", "Чайво", "Авача", "Бебек-Е" (построенным в 1979 году) и "Galle Energy" - 75-футовым прапором для перевозки фута.
По состоянию на сегодняшний день ЕС ввел санкции против примерно 670 судов, запретив им захождение в европейские порты, а Великобритания приняла меры относительно около 600 танкеров, которые используются для финансирования путинской военной машины.