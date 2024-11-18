РФ создала на Запорожском направлении разведывательно-ударный комплекс: что это и как работает

"Они проводят постоянное дежурство в воздухе их разведывательных БПЛА – это "Орлан", Zala, Supercam. Их постоянно много в воздухе. Мы это чувствуем на себе", - сказал он.

Мусиенко пояснил, как работает разведывательно-ударный комплекс.

"Если какой-то из этих БПЛА выявляет на Запорожском направлении цель – то время от фиксации до нанесения по ней удара "Искандером" составляет до 20 минут. То есть если над Днепром или Запорожьем дежурит их разведывательный БПЛА, то в течение 20-30 минут есть риск нанесения удара. Единственное рациональное противодействие этому состоянию на данный момент - это поражение этого БПЛА", - сказал он.

По его словам, ВСУ сталкивались с этим, ведь они очень охотились за нашими ракетными подразделениями и подразделениями ПВО, но большинство их ударов было по ложным целям.

"Артиллерия – это всепогодный род войск, мы применяем разные виды боеприпасов, с разной глубиной поражения, с соответствующим временем реакции – у нас все это есть. Но если не будет закрыто небо – мы не сможем выполнять задачи, когда враг может "Искандером" поразить цель с реакцией в 20 минут", - добавил он.

Ситуация в Запорожской области

В октябре несколько западных СМИ сообщили, что российские войска могут планировать масштабное наступление с целью установления контроля над Запорожьем. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что россияне на юге Украины сосредоточили около 200 тысяч военных, включая оккупационные войска в Крыму.

Несколько собеседников РБК-Украина в военных и политических кругах опасаются, что оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области. По данным источников, теоретические направления удара – Гуляйполе, Орехов и Каменское, где в последнее время участились вылазки вражеских ВРГ.

В ноябре ситуация в Запорожской области становится все более напряженной . ВСУ ожидают штурм войск РФ "со дня на день".