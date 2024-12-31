Россия разрабатывала планы для атак на Японию и Южную Корею. FT назвало цели

Несмотря на давность, эти материалы, которые получили журналисты издания, до сих пор считаются актуальными из-за их привязки к современным российским стратегиям.

Сообщается, что Россия идентифицировала в обеих странах 160 объектов для атак, из которых 82 - военные, остальные - гражданские.

Также, согласно секретным данным, в планы РФ входили удары по ключевой инфраструктуре Японии и Южной Кореи.

Среди причин, как отмечается в материале FT, является то, что Москва опасалась, что ее восточные границы останутся уязвимыми в случае войны с НАТО. Также таким образом она якобы "готовилась к нападениям" со стороны США и их союзников в регионе.

Кроме этого, в документах приводятся детали о принципах использования ядерного оружия, включая моделирование атак на европейские страны и возможного вторжения Китая.

По информации издания, один из гипотетических сценариев предусматривал атаку на японский остров Окусири с помощью 12 крылатых ракет Х-101, запущенных с бомбардировщиков Ту-160.

Сообщается, что Россия оценивала эффективность поражения цели в 85%. Однако, как отмечается в статье, на войне против Украины эффективность Х-101 оказалась значительно ниже из-за противовоздушной обороны.

Ранее мы сообщали о том, что Южная Корея недавно ввела санкции против России и КНДР.