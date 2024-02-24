Россия разработала планы по срыву поставок западной техники в Украину, - ГУР

Россия разработала планы по срыву поставок западной техники в Украину. Оккупанты несколько раз пытались это реализовать, но безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью The Telegraph .

"Нам четко известно, что планы по дестабилизации ситуации и по срыву систем снабжения западных вооружений разработаны, они существуют. Определенные элементы именно из-за агентурной работы нам известны. Они планируют, это нормально, разрабатывают", - сказал он.

По словам Буданова, россияне несколько раз пытались сорвать поставки техники в Украину, но безуспешно.

"В случае принятия политического решения на ведение подобных действий они будут готовы", - заявил руководитель ГУР, добавив, что спрогнозировать такие решения сложно.

Задержки с поставками снарядов

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.

При этом в ЕС считают, что уже со следующего года смогут производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно.