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Россия за год выпустила 1100 ракет по энергосистеме Украины, - Кислица

Вторник 17 декабря 2024 11:28
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Россия за год выпустила 1100 ракет по энергосистеме Украины, - Кислица Фото: Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение 2024 года Российская Федерация (РФ) применила около 1100 ракет против энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова постоянного представителя Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергея Кисилицу во время заседания Совета безопасности ООН.

"Удар в прошлую пятницу стал 12-м ударом, нанесенным Россией по нашей энергетической инфраструктуре только в 2024 году. Для этих ударов Россия использовала около 1100 ракет, как крылатых, так и баллистических. Подчеркиваю, это количество ракет, выпущенных только по энергетическим объектам", - заявил Кисилица.

В том же числе постоянный представитель Украины при ООН добавил, что террористы продолжают применять боеприпасы, содержащие токсичные химические вещества. Только с февраля 2023-го зафиксировано 4,95 тысячи соответствующих случаев, из-за которых более двух тысяч украинских воинов пострадали.

"Управляемые авиационные бомбы являются одними из самых смертоносных. Только за одну неделю Россия выпустила почти 500 управляемых авиабомб по украинским позициям, а также по жилым кварталам украинских городов", - добавил он.

Обстрелы Украины

Во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, ракетные и артиллерийские обстрелы стали одним из элементов агрессии террористов. Россия массированно применяет крылатые ракеты, баллистические ракеты, дроны-камикадзе и артиллерию для атак на военные объекты, критическую инфраструктуру, а также гражданское население.

13 декабря враг совершил очередную массированную атаку по Украине. Тогда же целью обстрелов стала именно энергетика страны.

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