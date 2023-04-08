Россия проиграла выборы в три органа ООН

При голосовании в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), состоящем из 54 членов, Россия потерпела поражение от Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин.

Так также России проиграла Эстонии членство в исполнительном совете детского агентства ООН ЮНИСЕФ и потерпела поражение от Армении и Чехии в ходе тайного голосования за членство в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила после голосования в среду: "Это четкий сигнал от членов ЭКОСОС о том, что ни одна страна не должна занимать позиции в критических органах ООН, когда они грубо нарушают Устав ООН".

При голосовании за членов 14 комиссий, советов и экспертных групп, которые курирует ЭКОСОС, Россия была избрана в Комиссию социального развития путем аккламации, от чего США и Великобритания отмежевались, заявив, что вторжение России нарушает международное право и территориальная целостность и Украины.

Россия также была избрана путем аккламации в состав Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.