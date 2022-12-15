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Россия проиграет в войне, дальше ей будет только хуже: адмирал Британии дал прогноз

Фото: глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская Федерация потерпела неудачу в войне против Украины и будет продолжать проигрывать во всех своих военных целях. Чем дальше, тем будет только хуже для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета начальников штабов Великобритании адмирала Тони Радакина, которого цитирует Financial Times.

По его словам, истощение боеприпасов у россиян уменьшает их способность проводить успешные наземные наступления.

"Россия проигрывает, свободный мир выиграет, а война в Украине станет лишь тяжелее для сил Москвы, поскольку им не хватает боеприпасов...РФ потерпела поражение и терпит поражение во всех своих военных целях", - заявил Радакин.

Он также отметил, что "в Москве голый шкаф", в то время как более 50 союзников поддерживают Киев средствами и вооружением со всей политической решительностью.

При этом британский адмирал подчеркнул, хорошей новостью является коллективный ответ Запада на российскую угрозу.

"Это принесло настоящую победу в нашей досягаемости и направило мощный сигнал другим авторитарным государствам. Плохая новость же заключается в том, что противостояние этим угрозам требует дополнительных инвестиций", - добавил Радакин.

Напомним, что западные союзники неоднократно высказывали мнение, что Россия проигрывает в войне против Украины. Об этом, в частности, недавно заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Добавим, украинская сторона уверена в своей победе. Так главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мы преодолеем врага и озвучил потребности в вооружении, которые помогут это сделать.

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