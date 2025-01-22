Россия продолжает держать в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 6 судов россиян зафиксировано в Средиземном море. Среди них сразу два являются ракетоносителями с общим залпом до 22 "Калибров".

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 11 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 4 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.