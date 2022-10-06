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Россия назначила куратора аннексированных территорий

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Москва, Четверг 06 октября 2022 00:20
Россия назначила куратора аннексированных территорий Фото: премьер-министр России Михаил Мишустин (kremlin ru)
Автор: Артур Родивилов

Российская власть назначила куратора аннексированных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

В российском правительстве курировать "развитие новых территорий" поручили Вадиму Васильеву. Он также назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России.

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Васильев до мая занимал должность и.о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ.

Российский министр строительства Ирек Файзуллин рассказал, что на этой неделе в ведомстве появились 116 новых сотрудников. Это связано, в том числе, с тем, что "социально-экономическое развитие новых территорий поставлено в обязанности Минстроя".

Напомним, 30 сентября глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали договоры об аннексии.

В среду глава Кремля Владимир Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают освобождения от РФ.

Также РБК-Украина писала о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул главе Кремля Владимиру Путину ультиматум по поводу переговоров. В случае признания фейковых "референдумов" Украина откажется продолжать диалог с Россией.

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